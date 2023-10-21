Почеттино прокомментировал ошибку Роберта Санчеса в матче с «Арсеналом»

Голкипер «Челси» Роберт Санчес допустил грубую ошибку, позволив «Арсеналу» вернуться в игру.

Гости воспользовались подарком испанца, отыграв один мяч при счёте 2:0 в пользу «Челси». Итоговый результат – 2:2.

«Не надо никого винить, такое случается. Всё приходит со временем. Иногда нужно сохранять спокойствие, а иногда следует рисковать.

У нас молодая команда, игроки продолжают узнавать друг друга. Мы довольны Санчесом, но он, конечно, разочарован своей ошибкой», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

Напомним, что «Челси» приобрёл Роберта Санчеса минувшим летом у «Брайтона».