Почеттино будет принимать ключевые решения в трансферных делах «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получит больше власти в трансферных вопросах.

Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, отныне слово аргентинского наставника будет иметь решающее значение при подписании и продаже игроков. Прежде так было не всегда: в некоторых случаях руководство «Челси» приобретало футболистов по собственному решению, не спрашивая у Почеттино.

«Синие» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после восьми туров. В следующем матче (21 октября) коллектив Маурисио Почеттино встретится с «Арсеналом», который делит первое место в чемпионате с «Тоттенхэмом».