Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба заинтересовал «Ньюкасл».

24-летний игрок, похоже, будет отпущен лондонцами в январе, поскольку не вписывается в планы главного тренера Маурисио Почеттино. Одним из основных претендентов на англичанина считалась мюнхенская «Бавария», проявлявшая интерес ещё летом. По данным 90min, в борьбу за Чалоба готов включиться «Ньюкасл». Отмечается, что в гонке также участвуют другие представители Премьер-лиги, среди которых «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд».

Трево Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» в нынешнем сезоне. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.