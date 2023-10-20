Артета: «Сака усердно работал над тем, чтобы быть готовым к матчу с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как отчаянно нападающий Букайо Сака пытался вернуться в строй к матчу с «Челси», который состоится завтра на «Стэмфорд Бридж».

«Сака усердно работал над тем, чтобы быть готовым к матчу с «Челси». Давайте посмотрим, получится ли у него сыграть. У него было пару выходных дней, но он не получил должного отдыха, так как параллельно должен был лечиться», – объяснил Артета на пресс-конференции перед дерби.

В этом сезоне 22-летний Сака провёл семь матчей в Английской премьер-лиге, где отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.