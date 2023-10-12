Галлахер: «Я очень высоко оцениваю Колвилла»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер оценил уровень игры своего партнёра по команде Леви Колвилла, который выступает в центре обороны. Напомним, Колвилл недавно подписал с «Челси» новый контракт, хотя у футболиста летом были варианты для продолжения карьеры.

«Я очень высоко оцениваю Колвилла. У него невероятный талант, но при этом он очень молод и обладает большим потенциалом. Леви отлично выступал за «Челси» на старте сезона и в целом двигается в правильном направлении», – цитирует Галлахера официальный сайт «Челси».

Колвилл в этом сезоне отметился одним ассистом в Английской премьер-лиге, который был отдал на Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма».