О'Лири сравнил Салиба с дорогим автомобилем

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Дэвид О'Лири высказался об одном из ключевых игроков обороны «канониров» в этом сезоне – защитнике Вильяме Салиба.

«Салиба как «Роллс-Ройс». «Арсенал» в целом всегда имел отличную защиту. Вы можете посмотреть на таких людей, как Тони Адамс и Сол Кэмпбелл, отличные игроки, и Салиба станет таким как они в свою эпоху», - заявил О'Лири в разговоре с The Telegraph.

Напомним, что в концовке прошлого сезона «Арсенал» потерял Салиба из-за травмы и не смог стать чемпионом Англии, несмотря на длительное нахождение на первом месте.

В текущем сезоне на счету Салиба 11 матчей во всех турнирах, в них он отметился одним ассистом.