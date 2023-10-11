Холанн и Сака – на вершине топа самых дорогих игроков АПЛ

Transfermarkt поделился обновлённым рейтингом самых дорогих игроков одной из самых лучших лиг мира – Английской премьер-лиги.

Лидирует в списке голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – норвежец оценивается в 180 млн евро. На 60 млн отстал один из ключевых игроков «Арсенала» Букайо Сака – 120 млн. Третье место – у ещё одного представителя «Манчестер Сити» - Фила Фодена и 110 млн на ценнике.

Четвёртое и пятое место вновь делят игроки «Арсенала» и «Манчестер Сити» - это полузащитники Деклан Райс и Родри Эрнандес. Каждый из них оценивается в 100 млн евро.

На шестой позиции – летний новичок «Челси» - эквадорский хавбек Мойсес Кайседо – 90 млн евро. Вместе с ним рядом капитан и лидер «Арсенала» Мартин Эдегор с таким же ценником.

Напомним, ранее был назван самый подорожавший игрок Премьер-лиги по итогу промежуточного обновления стоимостей игроков. Это молодой форвард «Брайтона».