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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн и Сака – на вершине топа самых дорогих игроков АПЛ

11 Октября 2023 • 17:45 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Transfermarkt поделился обновлённым рейтингом самых дорогих игроков одной из самых лучших лиг мира – Английской премьер-лиги.

Лидирует в списке голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – норвежец оценивается в 180 млн евро. На 60 млн отстал один из ключевых игроков «Арсенала» Букайо Сака – 120 млн. Третье место – у ещё одного представителя «Манчестер Сити» - Фила Фодена и 110 млн на ценнике.

Четвёртое и пятое место вновь делят игроки «Арсенала» и «Манчестер Сити» - это полузащитники Деклан Райс и Родри Эрнандес. Каждый из них оценивается в 100 млн евро.

На шестой позиции – летний новичок «Челси» - эквадорский хавбек Мойсес Кайседо – 90 млн евро. Вместе с ним рядом капитан и лидер «Арсенала» Мартин Эдегор с таким же ценником.

Напомним, ранее был назван самый подорожавший игрок Премьер-лиги по итогу промежуточного обновления стоимостей игроков. Это молодой форвард «Брайтона».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Эдегор Деклан Райс Фил Фоден Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Букайо Сака Мойсес Кайседо
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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