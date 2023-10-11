Форвард «Челси» перенёс операцию во время международной паузы

Форвард лондонского «Челси» Николас Джексон выбыл из сборной Сенегала во время международной паузы и перенёс операцию на руке, сообщает на своих страницах 90min.

Напомним, что в конце сентября в матче Кубка лиги против «Брайтона» он покинул поле с шиной на запястье. Травма, по информации источника, оказалась несерьёзной, однако нападающий предпочёл операцию участию в международных матчах. Предполагается, что восстановление после неё не позволит Джексону пропустить слишком много времени и он будет готов уже к 21 октября, когда «синим» предстоит сыграть против «Арсенала» в АПЛ.

В текущем сезоне на счету Джексона три гола в девяти матчах АПЛ и Кубка лиги. Он пополнил состав лондонцев минувшим летом, перейдя из «Вильярреала».