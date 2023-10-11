Ширер составил свою команду недели в АПЛ

Легендарный форвард «Ньюкасла» в прошлом, а ныне эксперт Алан Ширер назвал свою символическую сборную восьмого тура Английской премьер-лиги. Список игроков публикует пресс-служба лиги.
В воротах расположился голкипер «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон, тройку защитников составили Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал») и Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).
Ромб в полузащите образовали Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Скотт Мактоминай («МЮ»), Деклан Райс («Арсенал») и Абдулай Дукуре («Эвертон»).
В тройке нападения вышли Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александр Исак («Ньюкасл») и Рахим Стерлинг («Челси»).
Главным тренером команды стал рулевой «Арсенала» Микель Артета.
После восьми туров лидируют в АПЛ северолондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». У обоих клубов по 20 очков.
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