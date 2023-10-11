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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер составил свою команду недели в АПЛ

11 Октября 2023 • 20:05 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Легендарный форвард «Ньюкасла» в прошлом, а ныне эксперт Алан Ширер назвал свою символическую сборную восьмого тура Английской премьер-лиги. Список игроков публикует пресс-служба лиги.

В воротах расположился голкипер «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон, тройку защитников составили Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал») и Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).

Ромб в полузащите образовали Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Скотт Мактоминай («МЮ»), Деклан Райс («Арсенал») и Абдулай Дукуре («Эвертон»).

В тройке нападения вышли Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александр Исак («Ньюкасл») и Рахим Стерлинг («Челси»).

Главным тренером команды стал рулевой «Арсенала» Микель Артета.

После восьми туров лидируют в АПЛ северолондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». У обоих клубов по 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Алан Ширер Рахим Стерлинг Мохамед Салах Киран Триппьер Джеймс Мэддисон Александр Исак Деклан Райс Сэм Джонстон Абдулай Дукуре Вильям Салиба Микки ван де Вен Скотт Мактоминай
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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