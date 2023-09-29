Рис Джеймс может сыграть с «Арсеналом»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс в скором времени должен вернуться на поле.

Капитан «синих» принял участие лишь в матче первого тура нынешнего розыгрыша Премьер-лиги против «Ливерпуля», после чего угодил в лазарет. Как сообщает журналист Сами Мокбель, 23-летний игрок вот-вот вернётся к тренировкам в общей группе. Латераль не сможет сыграть в предстоящих поединках с «Фулхэмом» и «Бёрнли», которые пройдут 2 и 7 октября соответственно, но с высокой вероятностью попадёт в заявку на дерби с «Арсеналом» 21 октября.

На счету Риса Джеймса 11 забитых голов и 20 ассистов в 148 матчах за «Челси» во всех турнирах.