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Гюсто: «Переходя в «Челси», я знал, что клубу потребуется время для достижения успеха»

10 Октября 2023 • 23:36 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто рассказал, как решил присоединиться к клубу.

20-летний игрок был приобретён «синими» у «Лиона» за 30 млн евро в январе, однако остаток сезона-2022/23 провёл в своём прежнем клубе. В нынешней кампании француз провёл семь матчей за «Челси», записав на свой счёт две голевые передачи, а недавно впервые удостоился вызова в сборную Франции.

«Руководство клуба сказало мне, что это долгосрочный проект, и я знал, что для достижения успеха потребуется время. Мы пытаемся стать командой, которая будет двигаться вперёд и сможет вернуть «Челси» на своё место, а затем и выиграть всё», – цитирует журналист Фабрис Хокинс латераля.

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Челси Мало Гюсто
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