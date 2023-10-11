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Лукаку может перейти в клуб из Саудовской Аравии в январе слухи

11 Октября 2023 • 02:07 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Нападающий Ромелу Лукаку, арендованный «Ромой» у «Челси», уже зимой может сменить клуб.

Как стало известно недавно из достоверных источников, лондонский клуб готов продать бельгийца следующим летом. Тем не менее, по данным журналиста Экрема Конура, неназванные саудовские клубы планируют сделать предложение по 30-летнему форварду гораздо раньше – в январе.

Ромелу Лукаку мог покинуть Европу ещё прошедшим летом, но, по слухам, отверг предложения из Саудовской Аравии. На счету игрока, связанного с «Челси» контрактом до 2026 года, семь забитых мячей в восьми поединках за «Рому» в нынешней кампании.

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Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - зима 2024
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