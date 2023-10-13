Вратарь лондонского «Челси» Роберт Санчес стал лучшим голкипером чемпионата Англии по итогам сентября.

В минувшем месяце 25-летний испанец провел три матча в АПЛ, в которых пропустил два гола. Стоит сказать, что в этих встречах «Челси» не одержал ни одной победы, дважды проиграв и сыграв вничью.

За восемь матчей «синие» набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

21 октября «Челси» сойдется в лондонском дерби с «Арсеналом». Игра девятого тура чемпионата Англии должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени. Отметим, что в последних двух играх команда Маурисио Почеттино одержала две победы.