Райс – о матче с «Челси»: «Арсенал» провёл свой худший тайм в сезоне»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями после ничейного матча с «Челси» (2:2).

Команда Маурисио Почеттино была близка к победе, но гостям удалось спастись в концовке: на 77-й минуте Райс отыграл один мяч, а на 84-й Троссард принёс «канонирам» ничью.

«Возможно, сегодняшний первый тайм был нашим худшим в этом сезоне. Мы были неряшливы, наша структура была слишком несовершенной, мы плохо работали, но нужно отдать должное «Челси» – в этом есть огромная заслуга соперников», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports Деклан Райс.

«Арсенал» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу. На счету коллектива Микеля Артеты 21 набранное очко, как и у «Манчестер Сити».