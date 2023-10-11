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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал лучшего центрального защитника АПЛ

11 Октября 2023 • 02:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает лучшим в Английской премьер-лиге на позиции центрального защитника.

Экс-центрбек сборной Англии отметил игру Вильяма Салиба из лондонского «Арсенала», добавив при этом, что считает Джона Стоунса («Манчестер Сити») ещё более совершенным игроком: «Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он бы так преуспел без сильного партнёра, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунса», – заявил в подкасте Five Фердинанд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Рио Фердинанд Джон Стоунс Вильям Салиба Габриэль Магальянс
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