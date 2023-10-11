Фердинанд назвал лучшего центрального защитника АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает лучшим в Английской премьер-лиге на позиции центрального защитника.

Экс-центрбек сборной Англии отметил игру Вильяма Салиба из лондонского «Арсенала», добавив при этом, что считает Джона Стоунса («Манчестер Сити») ещё более совершенным игроком: «Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он бы так преуспел без сильного партнёра, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунса», – заявил в подкасте Five Фердинанд.