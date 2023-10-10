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«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»

10 Октября 2023 • 13:52 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Лондонский «Арсенал» надеется, что полузащитник Букайо Сака успеет восстановиться к дерби против «Челси», которое состоится сразу после международной паузы. Журналист Саймон Коллингс сообщает, что «канониры» рассчитывают на своего вингера в матче против «синих».

Напомним, из-за травмы Сака не сможет помочь сборной Англии в ближайших матчах отбора к чемпионату Европы. Букайо остался в расположении «Арсенала», где продолжает своё восстановление и надеется вернуться как можно скорее.

В семи матчах Английской премьер-лиги Сака отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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