«Арсенал» надеется, что Сака восстановится к матчу с «Челси»

Лондонский «Арсенал» надеется, что полузащитник Букайо Сака успеет восстановиться к дерби против «Челси», которое состоится сразу после международной паузы. Журналист Саймон Коллингс сообщает, что «канониры» рассчитывают на своего вингера в матче против «синих».

Напомним, из-за травмы Сака не сможет помочь сборной Англии в ближайших матчах отбора к чемпионату Европы. Букайо остался в расположении «Арсенала», где продолжает своё восстановление и надеется вернуться как можно скорее.

В семи матчах Английской премьер-лиги Сака отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.