В лондонском «Арсенале» назвали лучшего игрока сентября

В лондонском «Арсенале» назвали лучшего футболиста прошедшего сентября. Им стал молодой талант «канониров» Букайо Сака. Как сообщает клубная пресс-служба, такое решение приняли болельщики английского топ-клуба.

В минувшем месяце Сака оформил три гола и три голевых передачи. А всего в текущем сезоне у него уже 10 голевых действий в активе – пять голов и пять передач во всех турнирах. Правда, последний матч АПЛ против «Манчестер Сити» Саке пришлось пропустить, однако в «Арсенале» позитивно настроены касательно его восстановления к следующему туру.

Кстати, прямо сейчас Сака является вторым по стоимости самым дорогим игроком Английской премьер-лиги. Нетрудно догадаться, кто идёт на первом месте.