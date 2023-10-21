​Уткин дал неожиданный прогноз на дерби «Челси» - «Арсенал»

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт дерби между «Челси» и «Арсеналом». Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями об этом противостоянии.

«Чем больше клуб, тем сложнее ему после матчей сборных. Это известное правило. Кроме того, «Челси» в последних играх показывал неплохие результаты. Да, много травмированных, но у «Челси» же игроков, как у дурака фантиков. Поэтому предлагаю поставить на победу «Челси», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.