Лебёф: «Я очень рад, что «Челси» продал Хаверца»

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф рад тому, что «синие» минувшим летом продали Кая Хаверца в лондонский «Арсенал». Напомним, «пенсионеры» выручили за продажу 24-летнего немца 75 миллионов евро компенсации.

«Я очень рад, что «Челси» продал Хаверца, ведь с ним у клуба была одна и та же проблема. Ты должен был пожертвовать некоторыми игроками, чтобы поставить Кая в стартовый состав. Тренеры не знал, на какую позицию ставить Хаверца. Более того, он был нестабилен на топ-уровне. Именно поэтому я сказал, что его лучшая позиция в «Арсенале» – это скамейка запасных», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.