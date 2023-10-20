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Лебёф: «Я очень рад, что «Челси» продал Хаверца»

20 Октября 2023 • 09:45 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 3.25 X 3.50 2 2.25
21.10 19:30

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф рад тому, что «синие» минувшим летом продали Кая Хаверца в лондонский «Арсенал». Напомним, «пенсионеры» выручили за продажу 24-летнего немца 75 миллионов евро компенсации.

«Я очень рад, что «Челси» продал Хаверца, ведь с ним у клуба была одна и та же проблема. Ты должен был пожертвовать некоторыми игроками, чтобы поставить Кая в стартовый состав. Тренеры не знал, на какую позицию ставить Хаверца. Более того, он был нестабилен на топ-уровне. Именно поэтому я сказал, что его лучшая позиция в «Арсенале» – это скамейка запасных», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Франк Лебёф Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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