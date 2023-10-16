Воробей — о Мудрике: «Он как ребёнок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку»

Бывший игрок «Шахтёра» Андрей Воробей высказался о нападающем «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

Эксперт назвал 22-летнего футболиста переоценённым игроком, к которому нужен индивидуальный подход.

«К Мудрику нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребёнок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов евро. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем», — сказал Воробей.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Шахтёра» за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами. В составе «синих» вингер успел провести 25 матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 45 миллионов евро.