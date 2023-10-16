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Тьяго Силва ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»

16 Октября 2023 • 20:49 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва поделился мыслями относительно своего будущего.

Действующий контракт 39-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры бразильца считается возвращение на родину.

«Сейчас я бы предпочёл промолчать, потому что недавно всё было спорно. У меня есть семья, есть дети, и нам ещё предстоит об этом подумать. Нужно понять, где лучше всего завершить мою, как мне кажется, успешную карьеру», – сказал в интервью TNT Sports ветеран.

В текущей кампании Тьяго Силва вышел в стартовом составе «Челси» во всех восьми матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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