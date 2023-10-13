Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу интересен другим клубам Премьер-лиги.

Как уже сообщалось, 23-летний игрок подумывает об уходе из-за нехватки игровой практики в команде Микеля Артеты. По информации журналиста Экрема Конура, в настоящий момент интерес к атакующему хавбеку проявляют сразу четыре клуба АПЛ – «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Эвертон». Речь идёт о январском трансфере.

В текущем сезоне Эмил Смит-Роу появился на поле в шести матчах «Арсенала» во всех турнирах, отыграв в сумме всего 136 минут. Трансферная стоимость англичанина, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.