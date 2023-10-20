Почеттино: «Артета был тренером уже в 17 лет»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался об успехе Микеля Артеты в «Арсенале».

Лондонские коллективы сойдутся в очном поединке в субботу. «Синие» занимают 11-ю строчку в таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 11 очков, а «канониры» делят первую позицию с «Тоттенхэмом» – обе команды набрали по 20 баллов.

«Приятно вспоминать времена, когда мы с Артетой вместе играли в «ПСЖ». Могу сказать, что Микель – часть моей семьи. Мы проводили много времени вместе, нас объединяет страсть к футболу и общие ценности. Меня не удивляет то, что он делает сейчас, ведь он был тренером уже в 17 лет. Поверьте мне, уже тогда он был очень хорош в своих суждениях, в видении игры. Теперь он может стать одним из величайших тренеров», – цитирует Football.London Почеттино.