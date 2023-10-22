Почеттино: «Челси» контролировал игру до первого гола «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино разочарован исходом матча против «Арсенала» (2:2).

«Синие» вели с разницей в два мяча благодаря голам Коула Палмера на 15-й минуте (с пенальти) и Михаила Мудрика на 48-й. «Канониры» нашли в себе силы уйти от поражения в концовке – отличились Деклан Райс и Леандро Троссард, забившие на 77-й и 84-й минутах.

«Чувствую ли я, что мы потеряли два очка? Да, поскольку, думаю, до первого пропущенного гола мы контролировали игру и не допускали у своих ворот много моментов. «Арсенал» – потрясающая команда, боровшаяся за трофеи в прошлом сезоне, и некоторые из их игроков с тех пор стали ещё лучше. Да, мы разочарованы результатом», – приводит Football.London высказывание Почеттино.