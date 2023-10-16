«Арсенал» сохраняет интерес к защитнику «Астон Виллы»

Лондонский «Арсенал» продолжает интересоваться игроком обороны и полузащиты «Астон Виллы» Дугласом Луисом. Об этом в соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

«Арсенал» всегда следит за одними и теми же игроками, которые им нравятся – полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис остается одним из них. Они его всегда ценили», - уверен Романо.

В этом сезоне бразилец сыграл за «вилланов» уже 13 матчей во всех турнирах, в них он отметился четырьмя забитыми голами. Футболисту 25 лет, в «Астон Вилле» он играет уже с 2019 года.