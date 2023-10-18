Мата: «Торрес был очень важен для меня при принятии решения о переходе в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Хуан Мата поделился мнением о своём бывшем партнёре по лондонскому клубу и национальной сборной Испании Фернандо Торресу.

По словам Маты, выступающего сейчас за японский «Виссел Кобе», именно Торрес убедил его перейти в «Челси» из «Валенсии» летом 2011 года.

«Торрес был очень важен для меня при принятии решения о переходе в «Челси». Он позвонил мне ещё до того, как появился интерес, и рассказал, как там обстоят дела, как я нужен клубу и тренеру. Это облегчило моё решение», — приводит слова Маты Marca.

Напомним, Мата выступал за «Челси» в период с 2011 по 2014 год. В общей сложности в составе «синих» полузащитник провёл 135 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 57 результативных передач, а также сумел выиграть Лигу чемпионов.