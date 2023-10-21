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Привозы голкиперов и гол Мудрика: «Челси» не удержал победу над «Арсеналом» в дерби Лондона

21 Октября 2023 • 21:27 Комментировать (1)
Челси
2:2
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Челси» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч девятого тура АПЛ состоялся 21 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси2:2Арсенал
(1:0) Палмер Коул15'  
(2:0) Мудрик Михаил48'  
  77'Райс Деклан (2:1)
  84'Троссар Леандро (2:2)
Санчес РобертГюсто МалоСилва Тьяго  44'Колвилл ЛевиКукурелья Марк  71'Кайседо МойсесФернандес ЭнцоПалмер Коул  8' 84' (Джеймс Рис II ( 84') Галлахер КонорМудрик Михаил 66' (Джексон Николас ( 66') Стерлинг Рахим 84' (Мадуэке Нони ( 84')
Запасные: Дисаси АксельДейвид де СоузаУгочукву ЛеслиМатсен ЯнБадьяшиль БенуаПетрович Джордже
Райя ДавидУайт Бен  90'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр  11' 46' (Томиясу Такэхиро ( 46') Эдегор Мартин 78' (Хаверц Кай ( 78') Жоржиньо II 68' (Смит-Роу Эмиль ( 68') Райс ДекланСака БукайоЖезус Габриэл 68' (Нкетиа Эдди ( 68'  89') Мартинелли Габриэл 78' (Троссар Леандро ( 78')
Запасные: Нелсон РайсХейн Карл-ЯкобКивёр ЯкубПарти Томас
21 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Украинское противостояние образовалось в лондонском дерби. Михаил Мудрик вышел на краю атаки «Челси», Александр Зинченко появился на фланге обороны «Арсенала». Составы вообще были боевые: Стерлинг, Палмер, Энцо, Кайседо, Райс, Мартинелли, Сака, Жезус, Эдегор. Почеттино и Артета предъявили друг другу главные силы. Рассудить битвы на «Стэмфорд Бридж» был призван Крис Кавана.

«Челси» предстоял главный экзамен, есть выздоровление или случилась просто серия побед над соперниками, уступающими в классе. Сложилось ощущение, что только перед «синими» стоят вопросы в этом матче. «Челси» буквально смял «Арсенал», всерьёз претендующий на чемпионство. Давление «синих» переросло в быстрый пенальти. Мудрик практически в упор направил мяч в руку Салиба. Кавана долго смотрел повтор и поставил в итоге пенальти.

К мячу подошёл Коул Палмер и хладнокровно переиграл Райя, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:0. «Арсенал» попытался ответить робким ударом Райса со средней дистанции, но Деклан попал лишь в сетку с внешней стороны, а постоянные атаки «Челси» выглядели куда опаснее. Так Стерлинг и Мудрик в две передачи доставили мяч в штрафную площадь, там открылся сверхактивный Коул Палмер и моментально пробил в дальний угол. Мяч прошёл рядом со штангой.

Второй тайм начался с замены Зинченко на Тимоясу и с гола Мудрика, которому до матча «угрожал» как раз Александр. Михаил забивать и не планировал, он просто навешивал, но мяч срезался с ноги и полетел за шиворот Давиду Райя, а голкипер «Арсенала» в этом эпизоде сыграл неубедительно – 2:0. Голкиперы, кстати, чудить продолжили. Что Райя неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Палмеру, что Санчес выбежал далеко, проиграв забег Томиясу. Вот только и Коул, и Такехиро эпизод решить не сумели, не попав по пустым воротам.

Голевой привоз всё-таки случился, со знаком минус отличился Роберт Санчес, вернувший интригу за 10 минут до конца матча. Ужасающий вынос последовал аккурат на Райса, Деклан сориентировался моментально, метров с 23-х пальнув по пустым воротам – 2:1. Вот тут уже «Челси» поплыл, и «Арсеналу» хватило времени на второй гол. Особо и не контролировали мяч «канониры», но расчертили классную атаку: Хаверц сыграл направо на Сака, Букайо подал на дальнюю штангу, куда прибежал Троссар и в падении пробил мимо Санчеса – 2:2.

Боевая ничья в лондонском дерби. «Челси» просто отдал победу после часа уверенной игры, «Арсенал» же удивил ужасным стартом, но продемонстрировал характер.

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Челси Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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Zed2891
21 Октября 2023 в 21:34
Опять отскочил бриалиновый, не обыграть Миллиардси, которые тачки возят весь сезон, это сильно. Причем сосал целый час, благо вовремя Зинаиду, Жорика и Жезуса убрал, ну хоть не все так глухо в этой бриалиновый башке, не стал тянуть как Венгер до 85 мин. с заменами, меньше надо было щеки надувать после отскока с Сити и наяривать самому себе в интервью, и побольше состав ротировать. Но пока игра средненькая. Короче Ротете надо меньше пасть свою открывать по поводу и без, а больше работать, игра первый час была блевотная.
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