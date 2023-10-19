Анри: «Пять лет назад я заставлял себя смотреть матчи «Арсенала», но не хотел этого»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Тьерри Анри признался, что в недавнем прошлом с трудом заставлял себя смотреть матчи команды.

Француз тяжело переживал времена спада «канониров» – речь о последних годах работы в клубе Арсена Венгера и о периоде при Унаи Эмери.

«Я ходил на игры лишь по той причине, что являюсь фанатом «Арсенала», а не из-за своего желания. Я должен был смотреть матчи команды, но не хотел этого. Теперь я понимаю, в чём дело. Я безумно ценю то, что сделал Артета. Он вернул нам команду», – рассказал в подкасте The Rest is Football легендарный экс-нападающий.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В настоящий момент лондонцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.