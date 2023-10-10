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В «Челси» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры

10 Октября 2023 • 16:11 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Пресс-служба лондонского «Челси» прокомментировала решение бельгийского полузащитника Эдена Азара, который объявил о завершении карьеры футболиста.

«Вживую на Азара было просто приятно смотреть. Футболист мирового класса, который дал нам ощущение, что это игрок, способный делать с мячом в ногах практически все», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Последней командой бельгийца был мадридский «Реал», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

Сегодня, 10 октября, 32-летний Азар объявил о завершении карьеры, поблагодарив все свои бывшие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эден Азар
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