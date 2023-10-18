Рис Джеймс получил ушиб на тренировке

Защитник «Челси» Рис Джеймс вряд ли поможет своей команде в первых матчах после международной паузы. Как сообщает журналист Натан Гиссинг, капитан «пенсионеров» получил ушиб на тренировке. Результаты обследования показали, что ничего серьёзного нет, но медицинский персонал вряд ли будет использовать Джеймса в матче с «Арсеналом».

Напомним, Рис пропустил около двух месяцев из-за своей травмы, которую получил в августе. Англичанин успел принять участие только в первом туре Премьер-лиги против «Ливерпуля». Остальные матчи Джеймс пропустил.

Напомним, летом Рис был назначен новым капитаном «Челси» вместо Сесара Аспиликуэты, который свободным агентом перебрался в мадридский «Атлетико».