Артета: «Челси» – топ-команда, нужно отдать должное сопернику»

Рулевой «Арсенала» прокомментировал ничью в матче с «Челси» (2:2).

«Канониры» ушли от поражения в дерби, отыграв два мяча в концовке. Свой первый гол гости провели только на 77-й минуте усилиями Деклана Райса, а спасительный второй мяч на 84-й минуте забил Леандро Троссард.

«В начале матча всё пошло не так – мы действовали недостаточно целенаправленно. Мы просто перемещали мяч, не угрожая чужим воротам, чего нельзя делать против таких сильных соперников.

Нужно отдать должное «Челси» – нам противостояла топ-команда, в составе которой много отличных игроков. Мы должны это признать.

После матча в нашей раздевалке была тишина, несмотря на спасённую в конце ничью. Я доволен такой реакцией – игрокам хотелось большего», – цитирует Football.London Артету.