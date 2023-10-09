Чалоба хочет сменить «Челси» на «Баварию» в январе

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба намерен перебраться в «Баварию» в зимнее трансферное окно.

Англичанин мог переехать в Мюнхен ещё минувшим летом, но сделка так и не состоялась. В «Челси» не рассчитывают на 24-летнего игрока, чем может воспользоваться «Бавария», сохраняющая интерес к центрбеку. По информации Sky Sport, сам Чалоба хотел бы пополнить ряды мюнхенцев в январе, если возникнет такая возможность. Наиболее реальным форматом сделки считается аренда с возможностью выкупа. Впрочем, официальные переговоры пока не ведутся.

Трево Чалоба ни разу не сыграл за «Челси» в текущем сезоне. Его стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.