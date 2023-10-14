Нкетиа: Я люблю «Арсенал», Лондон — это мой дом

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа рассказал, почему продлил трудовой договор с клубом.

«Я люблю этот клуб. Лондон — мой дом, клуб — мой дом, я всю жизнь являюсь фанатом «Арсенала», это тоже сыграло важную роль.

Тренер сказал, что рассчитывает на меня, поэтому я хочу помогать команде и продолжать прогрессировать», — приводит слова 24-летнего футболиста FourFourTwo.

Нкетиа выступает за основную команду «Арсенала» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи.

Трудовой договор Нкетиа с «канонирами» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.