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Нкетиа: Я люблю «Арсенал», Лондон — это мой дом

14 Октября 2023 • 12:08 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа рассказал, почему продлил трудовой договор с клубом.

«Я люблю этот клуб. Лондон — мой дом, клуб — мой дом, я всю жизнь являюсь фанатом «Арсенала», это тоже сыграло важную роль.

Тренер сказал, что рассчитывает на меня, поэтому я хочу помогать команде и продолжать прогрессировать», — приводит слова 24-летнего футболиста FourFourTwo.

Нкетиа выступает за основную команду «Арсенала» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи.

Трудовой договор Нкетиа с «канонирами» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдди Нкетиа
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