Полузащитник «Челси» Лавия получил рецидив травмы по ходу восстановления

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил рецидив травмы лодыжки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, бельгийский футболист сможет восстановиться ближе к концу ноября-началу декабря. Ранее ожидалось, что полузащитник сможет вернуться в строй после текущей международной паузы.

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» минувшим летом из «Саутгемптона» за 62,1 миллиона евро. В составе «синих» 19-летний полузащитник не успел пока провести ни одного официального матча.

В прошлом сезоне Лавия провёл за «Саутгемптон» 34 игры, забил один гол и отдал одну результативную передачу.