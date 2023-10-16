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Полузащитник «Челси» Лавия получил рецидив травмы по ходу восстановления

16 Октября 2023 • 17:01 Комментировать
Челси
...
Арсенал
21.10 19:30

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия получил рецидив травмы лодыжки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, бельгийский футболист сможет восстановиться ближе к концу ноября-началу декабря. Ранее ожидалось, что полузащитник сможет вернуться в строй после текущей международной паузы.

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» минувшим летом из «Саутгемптона» за 62,1 миллиона евро. В составе «синих» 19-летний полузащитник не успел пока провести ни одного официального матча.

В прошлом сезоне Лавия провёл за «Саутгемптон» 34 игры, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Челси Ромео Лавия
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