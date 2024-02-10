Хёнесс объяснил, почему «Бавария» не стала бы платить 120 миллионов евро за Райса и Кайседо

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс объяснил, почему его команда не стала бы платить большие деньги за Деклана Райса или Мойсеса Кайседо.

«Тухель просил у меня нового опорника. В воскресенье я смотрел матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем», где наблюдал за Декланом Райсом. При всё уважении, я бы не стал платить за этого игрока 120 миллионов евро. За неделю до этого я наблюдал за Мойзесом Кайседо. Я спросил себя: заплатили бы мы за него 127 миллионов? Другие будут готовы это сделать, но для «Баварии» это слишком большие деньги, вне зависимости от того, какими качествами обладает футболист», – заявил Хёнесс в интервью Frankfurter Allgemeine.

«Бавария» сейчас отстаёт от лидера Бундеслиги в лице леверкузенского «Байера» на два очка.