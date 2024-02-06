Писарро дал совет Сане: остаться в «Баварии» или вернуться в АПЛ?

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Клаудио Писарро дал совет вингеру Лерою Сане, который задумывается о возвращении в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Сити». Напомним, у немца через полтора года истекает контракт с «Баварией».

«Конечно, ему стоит остаться в «Баварии». Я считаю, что он является отличным игроком. Лерой уже показывал, на что способен. Ранее у него бывали сложности в Премьер-лиге. В «Баварии» ему сперва тоже было сложно, но затем он начал усердно работать и добился прогресса. Сейчас Лерой демонстрирует отличный футбол и смотрится уверенно. У Сане есть большой опыт, да и к тому же он является важным игроком для «Баварии». Думаю, ему стоит остаться», – цитирует Писарро журналист Камерон Смит.