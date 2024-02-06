Нойер: «Не хочу вспоминать, каково не быть чемпионом Германии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, насколько важно для команды в очередной раз защитить чемпионский титул Бундеслиги.

После 20-ти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы занимают вторую строчку, на два очка отставая от «Байера». Уже в предстоящем туре состоится очный матч леверкузенского коллектива с «Баварией».

«Мы добились известных успехов в предыдущие годы, и нам нужно поддерживать эту мотивацию, чтобы избежать ощущения, что мы не являемся чемпионами. В глубине души я всё ещё помню это чувство, и я бы не хотел испытывать его снова», – рассказал 37-летний вратарь в интервью официальному сайту Бундеслиги.

Отметим, что из нынешнего состава «Баварии» только Мануэль Нойер и Томас Мюллер были частью команды, когда та в последний раз уступала чемпионский титул.