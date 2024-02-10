​«Бавария» объявила состав на битву с «Байером» за первое место

В субботу вечером в чемпионате Германии пройдёт большой матч – «Байер» против «Баварии». Команды сразятся за текущее первое место в турнирной таблице. Сейчас леверкузенцы имеют в своём активе 52 очка, а мюнхенцы – 50.

Наставник «Баварии» Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких футболистов: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Боэ, Мазрауи, Мусиала, Павлович.

Битва между «Байером» и «Баварией» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой в Леверкузене во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.