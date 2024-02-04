Мюллер – о матче против «Байера»: «Не думаю, что кто-то победит 4:0»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против леверкузенского «Байера».

Встреча двух претендентов на чемпионство состоится 10 февраля на поле «фармацевтов». На данный момент команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 52 набранными очками после 20 туров, в то время как «Бавария» занимает второе место, имея на своём счету 50 баллов.

«Вся футбольная Германия будет с нетерпением ждать этого матча. «Байер», как и мы, любит играть в футбол – для меня предпочтительнее иметь дело с такими соперниками, нежели с теми, что защищаются всем составом. Не думаю, что в этом матче какая-либо из команд победит со счётом 4:0», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Мюллера.