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Мюллер – о матче против «Байера»: «Не думаю, что кто-то победит 4:0»

04 Февраля 2024 • 01:12 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против леверкузенского «Байера».

Встреча двух претендентов на чемпионство состоится 10 февраля на поле «фармацевтов». На данный момент команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 52 набранными очками после 20 туров, в то время как «Бавария» занимает второе место, имея на своём счету 50 баллов.

«Вся футбольная Германия будет с нетерпением ждать этого матча. «Байер», как и мы, любит играть в футбол – для меня предпочтительнее иметь дело с такими соперниками, нежели с теми, что защищаются всем составом. Не думаю, что в этом матче какая-либо из команд победит со счётом 4:0», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Мюллера.

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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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