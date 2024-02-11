Кейн объяснил крупное поражение «Баварии»

В субботу «Бавария» крупно, со счётом 0:3, проиграла «Байеру» на выезде. Первый гол в этом матче забил Йосип Станишич, права на которого принадлежат мюнхенцам. Комментарий на этот счёт дал форвард «Баварии» Гарри Кейн.

«Станишич нам забил? Клуб принял решение в начале сезона, это реальность. Он хороший футболист, я тренировался с ним несколько раз. Мы проиграли матч не из-за Станишича. Мы проиграли, потому что недостаточно хорошо владели мячом», - рассказал Кейн Sky Sports.

Теперь «Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера» на пять очков. Впереди четырнадцать туров Бундеслиги.