«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо

Если верить источнику, «Ливерпуль» начал обсуждения с Хаби Алонсо относительно возможного назначения на должность главного тренера.

Мерсисайдцы вынуждены искать замену Юргену Клоппу, который объявил о решении уйти после завершения текущего сезона. Одним из фаворитов на роль преемника немецкого специалиста считается Алонсо, крайне успешно работающий в «Байере». По информации Foot Mercato, «Ливерпуль» уже перешёл к конкретике: в среду представители клуба связались с испанцем для обсуждения потенциального сотрудничества.

Отмечается, что знаменитый экс-хавбек действительно находится на вершине шорт-листа «красных», как и предполагалось ранее.

Контракт Хаби Алонсо с леверкузенским «Байером» рассчитан до середины 2026 года.