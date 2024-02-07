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«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо слухи

07 Февраля 2024 • 01:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
10.02 18:00

Если верить источнику, «Ливерпуль» начал обсуждения с Хаби Алонсо относительно возможного назначения на должность главного тренера.

Мерсисайдцы вынуждены искать замену Юргену Клоппу, который объявил о решении уйти после завершения текущего сезона. Одним из фаворитов на роль преемника немецкого специалиста считается Алонсо, крайне успешно работающий в «Байере». По информации Foot Mercato, «Ливерпуль» уже перешёл к конкретике: в среду представители клуба связались с испанцем для обсуждения потенциального сотрудничества.

Отмечается, что знаменитый экс-хавбек действительно находится на вершине шорт-листа «красных», как и предполагалось ранее.

Контракт Хаби Алонсо с леверкузенским «Байером» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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