Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли

Главный тренер Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии защитника команды Конора Брэдли, у которого умер отец.

— Я думаю, что состояние Конора Брэдли не стоит обсуждать, нам нужно проявить сочувствие. Возможно, на следующей неделе он будет готов, но если он не будет готов, то ничего страшного. Мы не спешим. На данный момент он все еще рядом со своей семьей, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять голевых передач.

10 февраля «Ливерпуль» примет на своем поле «Бёрнли». Начало игры запланировано на 18:00 по мск.