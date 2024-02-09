Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, могут ли полузащитник Ватару Эндо и хавбек Алексис Макаллистер играть вместе.

«Макаллистер и Эндо могут играть вместе, нам просто нужно собрать их вместе, тогда мы сможем увидеть их на поле», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

В текущем сезоне Макаллистер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

На счету Эндо 25 выходов на поле, три забитых мяча и одна результативная передача.

10 февраля «Ливерпуль» и «Бёрнли» сыграют между собой в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча должно состояться в 18:00 по мск.