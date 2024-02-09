Александер-Арнольд осыпал комплиментами Брэдли

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о молодом партнёре по команде Коноре Брэдли.

«Я думаю, то, как он проявил себя, было невероятно. Мы изо дня в день видим на тренировках, он очень хорош, как и остальные молодые парни. Это очень приятно видеть», — приводит слова футболиста официальный сайт мерсисайдцев.

В текущем сезоне 20-летний Брэдли принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором пяти голевых передач.

После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, сумев набрать 51 зачетный балл.