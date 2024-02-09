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Александер-Арнольд осыпал комплиментами Брэдли

09 Февраля 2024 • 13:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
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10.02 18:00

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о молодом партнёре по команде Коноре Брэдли.

«Я думаю, то, как он проявил себя, было невероятно. Мы изо дня в день видим на тренировках, он очень хорош, как и остальные молодые парни. Это очень приятно видеть», — приводит слова футболиста официальный сайт мерсисайдцев.

В текущем сезоне 20-летний Брэдли принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором пяти голевых передач.

После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, сумев набрать 51 зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Конор Брэдли ещё теги

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