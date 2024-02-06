Лапорта мечтает о назначении Клоппа в «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает назначить на пост главного тренера Юргена Клоппа, который по окончании сезона покинет «Ливерпуль». Об этом утверждает издание Sport.

Источник отмечает, что Клопп уже вёл переговоры с руководством «Барселоны» два года назад, но тогда стороны не смогли прийти к соглашению. Напомним, Юрген ранее заверил, что после ухода из «Ливерпуля» возьмёт год на паузу. Тем не менее, Лапорта и спортивный директор «Барселоны» Деку попытаются убедить Клоппа возглавить каталонцев раньше.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа в данный момент возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги.