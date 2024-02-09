Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Мохамеда Салаха.

Напомним, 31-летний футболист получил травму в составе сборной Египта на Кубке африканских наций.

На предматчевой конференции Клопп получил вопрос о процессе восстановления Салаха. Немецкий специалист заявил, что надеется на возвращение игрока к тренировкам на следующей неделе.

В сезоне-2023/24 Салах провел 27 матчей во всех турнирах, в которых 18 раз поразил ворота соперников и оформил девять голевых передач.

В субботу, 10 февраля, «Ливерпуль» встретится с «Бёрнли» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.