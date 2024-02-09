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Клопп подтвердил, что Собослаи пропустит матч с «Бёрнли»

09 Февраля 2024 • 17:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
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10.02 18:00

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи не сможет помочь команде в предстоящем матче с «Бёрнли». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Ранее появилась информация, что на восстановление Собослаи от травмы уйдет примерно три-четыре недели.

В текущей кампании 23-летний венгр принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

10 февраля «Ливерпуль» примет у себя дома «Бёрнли» в рамках 24-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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ЛИВЕРПУЛЬ БЁРНЛИ
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