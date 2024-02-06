Будущее Юргена Клоппа остаётся одной из самых обсуждаемых тем в футболе.

Немецкий наставник покинет свой пост в «Ливерпуле» по окончании текущего сезона. Известно, что Клопп планирует отойти от дел на год, чтобы набраться сил перед следующей работой, однако спрос на специалиста всё равно велик. По информации журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» – единственный клуб, который может убедить Юргена отказаться от годичной паузы. Тренер заинтересовался перспективой работы во главе «сине-гранатовых» после разговора с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Напомним, что «Барселону» по окончании сезона покинет Хави Эрнандес, уже объявивший о своём решении.