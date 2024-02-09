«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником «Борнмута»

Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли может перебраться в «Ливерпуль».

25-летний футболист решил не продлевать истекающий в июне контракт с «вишнями». После завершения сезона центрбек будет доступен в качестве свободного агента. По информации Football Insider, переговоры с Келли уже ведёт «Ливерпуль», рассчитывающий усилить центр обороны. Также в подписании экс-игрока молодёжной сборной Англии заинтересован «Тоттенхэм».

Ллойд Келли принял участие в 14 матчах «Борнмута» в нынешней кампании, записав себе в актив один забитый мяч. Защитник представляет цвета «красно-чёрных» с 2019 года.