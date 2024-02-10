«Ливерпуль» забил три мяча «Бёрнли» и вернул лидерство

В 24-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Датро Фофана неловко пробил, но мяч попал в перекладину. Зеки Амдуни слева вывалился на ворота и пробил в кипера. Ливерпульцы повели после корнера и ошибки голкипера на выходе, после чего Диогу Жота головой поразил пустую рамку. Дарвин Нуньес справа проник в штрафную и выложил мяч под удар Луису Диасу, а тот попал в ногу вратарю. Гости отыгрались также после углового. Дара О'Ши выпрыгнул выше всех и метров с 10 попал в девятку. В начале второго тайма после удачного рикошета Диас головой переправил мяч в сетку - 2:1. Фофана не реализовал выход один на один, на отскоке первый Уилсон Одоберт, удар в пустую часть ворот - промах. Еще раз Фофана оказался сам перед воротами и не попал в рамку. Только тогда «Ливерпуль» включился, и в итоге после подачи справа Нуньес головой пробил метров с шести в левый угол - 3:1. «Красные» вернули себе лидерство, противник - делит последнее место.