Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» забил три мяча «Бёрнли» и вернул лидерство

10 Февраля 2024 • 19:58 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:1
Бёрнли
окончен

В 24-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Датро Фофана неловко пробил, но мяч попал в перекладину. Зеки Амдуни слева вывалился на ворота и пробил в кипера. Ливерпульцы повели после корнера и ошибки голкипера на выходе, после чего Диогу Жота головой поразил пустую рамку. Дарвин Нуньес справа проник в штрафную и выложил мяч под удар Луису Диасу, а тот попал в ногу вратарю. Гости отыгрались также после углового. Дара О'Ши выпрыгнул выше всех и метров с 10 попал в девятку. В начале второго тайма после удачного рикошета Диас головой переправил мяч в сетку - 2:1. Фофана не реализовал выход один на один, на отскоке первый Уилсон Одоберт, удар в пустую часть ворот  - промах. Еще раз Фофана оказался сам перед воротами и не попал в рамку. Только тогда «Ливерпуль» включился, и в итоге после подачи справа Нуньес головой пробил метров с шести в левый угол - 3:1. «Красные» вернули себе лидерство, противник - делит последнее место.

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Бёрнли
(1:0) Жота Диогу31'  
  45'О'Ши Дара (1:1)
(2:1) Диас Луис52'  
(3:1) Нуньес Дарвин79'  
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд Трент 46' (Эллиотт Харви ( 46') Куанса Джарелл  19'Ван Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 90' (Кларк Бобби ( 90') Макаллистер Алексис 90' (Макконнелл Джеймс ( 90') Эндо Ватару  33' 90' (Цимикас Костас ( 90') Джонс КёртисЖота ДиогуНуньес Дарвин  69'Диас Луис 82' (Гакпо Коди ( 82')
Запасные: Мрозек ФабианАдриан Сан-МигельКумас ЛьюисБрэдли КонорГравенберх Райан
Траффорд ДжеймсАссиньон ЛоренсО'Ши Дара  14'Эстев Максим 80' (Витиньо Виктор II ( 80') Делькруа ХаннесРемзи Аарон 81' (Массенжо Хан-Ноа ( 81') Берге СандерБраунхилл Джош  26'Одоберт УилсонФофана ДатроАмдуни Зеки 86' (Ларсен Якоб-Бруун ( 86')
Запасные: Каллен ДжошКорк ДжекЭкдаль ХьяльмарМурич АриянетБенсон МанюэльРодригес Джей
10 февраля. Стадион "Энфилд".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бёрнли

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
19:58
«Ливерпуль» забил три мяча «Бёрнли» и вернул лидерство
18:54
​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»
17:30
«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:08
​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Алиссона в заявке на матч
17:02
​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»
09 Февраля
23:45
«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником «Борнмута»
20:09
Клопп оценил «Бёрнли»
18:15
​Клопп высказался о новой травме Тьяго 1
17:32
Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе
17:17
Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам
17:07
Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли
17:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Бёрнли АПЛ —10 февраля 2024
17:04
Клопп подтвердил, что Собослаи пропустит матч с «Бёрнли»
16:39
Салах не хочет ехать в Саудовскую Аравию и намерен продлить контракт с «Ливерпулем» 1
13:10
Александер-Арнольд осыпал комплиментами Брэдли
12:14
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль— Бёрнли АПЛ — 10 февраля 2024
08 Февраля
17:03
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января
16:44
«Ливерпуль» летом может купить защитника «Фулхэма»
07 Февраля
01:48
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо
06 Февраля
22:36
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска 4
15:49
​Известны сроки восстановления хавбека «Ливерпуля» Собослаи
12:08
Лапорта мечтает о назначении Клоппа в «Барселону»
05 Февраля
16:05
​Клопп: Если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, - это не ко мне 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
10 Февраля 2024 в 20:24
Только. только. только этого мало. Как ни жаль - надо поднажать. иначе МС снова возьмет свое...
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» «Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
2
0
1.22 6.40 11.00
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
3
2.09 3.35 3.40
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2
1
1.83 4.00 3.65
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
3
1
1.24 6.40 9.20
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
0
2
2.09 3.35 3.40
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
3
1
2.32 3.50 2.85
Видео
10.02.24 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
4.10 3.65 1.81
Видео
11.02.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
4.70 3.95 1.65
Видео
11.02.24 в 19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.06 3.70 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» добыл важную победу в споре с «Лутон Таун»
20:09 · Англия. Премьер-лига
​Стоунс: «Терпение - наш важный козырь»
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» забил три мяча в ворота «Борнмута»
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» удалось вырвать победу в матче с «Брайтоном»
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил три мяча «Бёрнли» и вернул лидерство 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» одолел на выезде «Вулверхэмптон»
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Топ-команда есть топ-команда»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» придумали необычную схему заработка – хотят нацепить камеры на игроков
18:54 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала»
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола оценил выступление Холанна
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «В перерыве я сказал: «Вы ждали, что обыграете их 5:0?»
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном»
18:13 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался после дубля и победы
18:05 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» выиграл 10 матчей подряд, дальше – Лига чемпионов
Все новости
Рекомендуем